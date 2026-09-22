Broadcom (NASDAQ:AVGO) is already one of the most valuable companies in the world, with a market value of about $1.7 trillion. Yet the stock trades near $357 as of this writing, about 28% below its 52-week high of $495.

The slide deepened after the company's Sept. 2 fiscal third-quarter report, even though the results were excellent.

My prediction: Broadcom will be a $3 trillion company by the end of 2030. From about $1.7 trillion, that works out to about 76% upside over a little more than four years, or about 14% annualized.

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