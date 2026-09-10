Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
10.09.2026 21:05:00
Prediction: Buying Joby Aviation Today Could Set You Up for Life
A stock that sets you up for life usually asks you to take a chance, a big chance, one with high risks if its main business fails, but high reward if it succeeds. Joby Aviation (NYSE: JOBY) could be one of these stocks. Here's why.
The electric vertical takeoff and landing (eVTOL) maker wants to launch an air taxi service that carries passengers over heavy traffic. Anyone who has slogged through congested city streets -- say, in New York City, Atlanta, Los Angeles, or Chicago -- can understand Joby's appeal. Still, the bull case for Joby stock requires some imagination, as the company's eVTOL lacks regulatory approval to fly commercially and does not yet have a large enough fleet to serve the areas where it wants to fly.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Joby Aviation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|5,45
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.