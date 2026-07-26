Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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26.07.2026 12:47:00
Prediction: Buying NuScale Power Today Could Set You Up for Life
NuScale Power (NYSE: SMR) has perhaps never before looked like such a strong buy.Indeed, the advanced nuclear company -- the only one with a small modular reactor (SMR) design certified by the Nuclear Regulatory Commission -- has shaved about 85% of its value since last July.That alone doesn't make it a buy, but when you look at the company's progress, the sell-off could be teeing up NuScale for a strong rebound. Here's what I mean.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)