Pfizer Aktie

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30.03.2026 02:15:00

Prediction: Buying Pfizer Stock Today Could Set You Up for Life

Pfizer (NYSE: PFE) investors got some very bad news when the company was forced to abandon its internally developed GLP-1 weight loss drug in April, 2025. With patent expirations on the horizon, falling even further behind competitors like Novo Nordisk (NYSE: NVO) and Eli Lilly (NYSE: LLY) in an emerging new drug niche was a bad look. However, what happened next is what's really important. GLP-1 drugs have seen strong consumer demand. Eli Lilly's industry-leading GLP-1 drugs Mounjaro and Zepbound, for example, saw revenue growth of 99% and 175%, respectively, in 2025. The flameout of Pfizer's internally generated GLP-1 candidate was a major setback.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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