Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
|
27.07.2026 06:00:00
Prediction: CEO Andy Jassy Will Raise Amazon's Full-Year 2026 Capex Guide on July 30
Amazon (NASDAQ: AMZN) will report its 2026 second-quarter earnings after the market closes on Thursday, July 30. Following the release, Amazon CEO Andy Jassy and other members of Amazon's management team will hold a live earnings conference call with Wall Street analysts.As a "Magnificent Seven" company and hyperscaler, Amazon is one of the world's largest companies, driving the artificial intelligence (AI) revolution.That puts a massive spotlight on the company, particularly as it tries to balance building out massive AI infrastructure projects and keeping increasingly nervous shareholders at bay.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Analysen zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|4 000,00
|0,88%