Capex Aktie

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WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025

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27.07.2026 06:00:00

Prediction: CEO Andy Jassy Will Raise Amazon's Full-Year 2026 Capex Guide on July 30

Amazon (NASDAQ: AMZN) will report its 2026 second-quarter earnings after the market closes on Thursday, July 30. Following the release, Amazon CEO Andy Jassy and other members of Amazon's management team will hold a live earnings conference call with Wall Street analysts.As a "Magnificent Seven" company and hyperscaler, Amazon is one of the world's largest companies, driving the artificial intelligence (AI) revolution.That puts a massive spotlight on the company, particularly as it tries to balance building out massive AI infrastructure projects and keeping increasingly nervous shareholders at bay.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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