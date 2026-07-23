Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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23.07.2026 15:46:00
Prediction: Chewy Stock Will Rebound Over the Next Year. Here's Why.
Chewy (NYSE: CHWY) was a stock market darling during the pandemic. The online pet supply retailer boomed as locked-down consumers sought safe ways to shop for their pets.As the necessity for social distancing waned, investors turned on the retail stock. However, Chewy's revenue never stopped growing even as customers returned to in-person shopping. The stock fell to a multiyear low in June 2026. However, the rebound that began late last month is likely to continue. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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