The king of pop is having a pretty good year. Coca-Cola (NYSE:KO) is up 40% this year, crushing the market like an aluminum can in a compactor. In a turbulent market, Coca-Cola is providing reliable refreshment.

Coca-Cola stock hit an all-time high last week, and it's currently just 3% away from hitting $100. Predicting that Coca-Cola will close in the triple digits by the end of this year isn't much of a stretch. Arguing why it will continue to beat the market in 2027 is my real brazen call here.

Image source: Getty Images.

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