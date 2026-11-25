Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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25.11.2026 14:31:52
Prediction: Coca-Cola Stock Will Close 2026 Over $100 per Share. Here’s Why It’s a No-Brainer Buy for 2027.
The king of pop is having a pretty good year. Coca-Cola (NYSE:KO) is up 40% this year, crushing the market like an aluminum can in a compactor. In a turbulent market, Coca-Cola is providing reliable refreshment.
Coca-Cola stock hit an all-time high last week, and it's currently just 3% away from hitting $100. Predicting that Coca-Cola will close in the triple digits by the end of this year isn't much of a stretch. Arguing why it will continue to beat the market in 2027 is my real brazen call here.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|34 880,00
|-0,74%
|Coca-Cola Co.
|89,19
|-0,12%