Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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03.09.2026 22:00:00
Prediction: Costco Could Be Worth More Than Home Depot and Lowe's Combined by 2030. Here's the Math.
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) stock has been on an absolute tear over the last five years, jumping by more than 100% in five years due to its growing popularity and booming membership model. It is already one of the most valuable retailers in the world, but an interesting valuation race is hiding in plain sight.As of Aug. 31, The Home Depot (NYSE: HD) was worth about $327 billion, and Lowe's Companies (NYSE: LOW) was worth about $115 billion. That gives the country's two largest home-improvement retailers a combined market cap of $442 billion. Costco, by comparison, was worth about $417 billion in July and August. That means Costco is only about $25 billion away from surpassing the combined market cap of these two companies. The question is whether Costco can close that gap by 2030. I think it can, and I think it can do so easily.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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