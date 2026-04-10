Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

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10.04.2026 05:15:00

Prediction: Cybersecurity Spending Will Be Recession-Proof in 2026. Here Are 2 Stocks to Buy.

It is hard to get a read on what Wall Street expects from artificial intelligence (AI) because the technology is developing so rapidly. News from AI industry leaders like Anthropic can lead to massive changes in investor perception. When it comes to cybersecurity, Anthropic's recently announced Project Glasswing suggests that companies like CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are well-positioned even in the AI age. Here's why you might want to buy each one.Here's an unfortunate truth of life: there will always be bad people who do bad things. There's no need to try to understand why bad people do what they do; it is enough to know that you will never rid the world of such people. The best you can do is try to protect yourself from them. When it comes to technology, that means cybersecurity. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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