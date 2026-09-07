Helios Aktie
WKN DE: NETHEL / ISIN: NET00HELIOS1
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07.09.2026 04:26:01
Prediction: Data Center Passes 70% of AMD's Revenue in 2027, Before the Helios Ramp Is Finished
In the second quarter of 2025, data center products generated about 42% of Advanced Micro Devices' (NASDAQ:AMD) revenue. Last quarter, they generated 58% -- $6.7 billion of the chipmaker's record $11.5 billion total.Behind that shift is a simple growth gap. In the second quarter, data center revenue climbed 107% from a year earlier. Everything else AMD sells (client processors, gaming chips and embedded products) grew about 8% combined.With a gap that wide, the mix shifts every quarter on its own.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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