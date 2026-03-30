Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 10:20:00

Prediction: Dogecoin Is Going to Plunge by 50% (or More) From Here

Bitcoin (CRYPTO: BTC) launched in 2009, and it quickly attracted hordes of hardcore believers who predicted it would transform the entire financial system. In 2013, two friends named Billy Markus and Jackson Palmer felt the cryptocurrency industry was suddenly taking itself too seriously, so they launched a token called Dogecoin (CRYPTO: DOGE). It was inspired by the famous "Doge" meme, which was sweeping the internet at the time.Markus and Palmer admitted that the whole exercise was a joke, but investors had the last laugh when Dogecoin's market capitalization soared above $90 billion in 2021, making it more valuable than most companies in the S&P 500. Unfortunately, since sheer speculation drove that incredible rise in value, an inevitable crash followed.Dogecoin is now trading at just $0.09 per token, well below its 2021 peak of $0.73. Here's why I think it could decline by a further 50% (or more) from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Here

mehr Nachrichten

Analysen zu Here

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt kommt dagegen kaum vom Fleck. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen