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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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30.03.2026 10:20:00
Prediction: Dogecoin Is Going to Plunge by 50% (or More) From Here
Bitcoin (CRYPTO: BTC) launched in 2009, and it quickly attracted hordes of hardcore believers who predicted it would transform the entire financial system. In 2013, two friends named Billy Markus and Jackson Palmer felt the cryptocurrency industry was suddenly taking itself too seriously, so they launched a token called Dogecoin (CRYPTO: DOGE). It was inspired by the famous "Doge" meme, which was sweeping the internet at the time.Markus and Palmer admitted that the whole exercise was a joke, but investors had the last laugh when Dogecoin's market capitalization soared above $90 billion in 2021, making it more valuable than most companies in the S&P 500. Unfortunately, since sheer speculation drove that incredible rise in value, an inevitable crash followed.Dogecoin is now trading at just $0.09 per token, well below its 2021 peak of $0.73. Here's why I think it could decline by a further 50% (or more) from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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