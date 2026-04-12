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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.04.2026 20:46:00

Prediction: Down 30%, Tesla Stock Is Still Not a Buy Ahead of Its Earnings Later This Month

It's been a tough start to the year for Tesla (NASDAQ: TSLA) stock. Its shares are off more than 30% from their highs and down nearly 25% year to date, as of this writing. Despite the dip in its stock price, I wouldn't be a buyer of the stock ahead of its earnings later this month (scheduled for after the bell on April 22).The electric vehicle (EV) maker already reported disappointing first-quarter deliveries earlier this month. The company saw a 6% increase in deliveries to 358,023 vehicles, but that fell well short of the 365,000 analysts had projected. Meanwhile, its energy storage business, which has been a bright spot in recent years, badly missed expectations with deployments of 8.8 GWh. That was down from 10.4 GWh a year ago and badly missed the 14.4 GWh consensus. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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