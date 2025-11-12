Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
12.11.2025 03:59:00
Prediction: Dutch Bros Stock Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
It's been a peculiar earnings season thus far. Many high-growth stocks have been falling, including coffee chain company Dutch Bros (NYSE: BROS). The company reported outstanding results, but the stock is down 19% over the past three months, and up only a mediocre 2% for the year, despite explosive growth.Here's why that's happening, and why I expect that to change over the next five years.Image source: Dutch Bros.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
