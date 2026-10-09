Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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09.10.2026 09:17:01
Prediction: Earnings Growth Will Push Coca-Cola Stock to $100 Before 2028
As I write, Coca-Cola (NYSE:KO) stock would need to climb about 14% from roughly $88 to hit $100 a share. The shares have already risen about 26% this year, and they closed at a record of almost $92 in late August.
With the end of 2027 about 15 months away, the climb works out to about 11% a year in price alone. A dividend yielding about 2.4% at the stock's current price comes on top of that.
For a company whose organic revenue (sales growth excluding currency moves, acquisitions, and divestitures) rose 5% last year, 11% a year is arguably a fast pace. But I think the stock can get there, if earnings keep growing at their recent rate.
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