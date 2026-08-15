AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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15.08.2026 17:51:00

Prediction: Even After Soaring 180%, a Stock Split Isn't on the Horizon for AMD. Here's Why.

Over the past year, shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have surged roughly 180%. Despite a 17% drawdown in the last two months, this outpaces the gains posted by its large rival Nvidia (NASDAQ: NVDA), whose stock advanced only 23% during the same period.This performance gap translates into an AMD share price above $480. But even so, I think a stock split remains unlikely in the near term. Let's dig into why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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