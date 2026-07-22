Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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23.07.2026 00:50:00

Prediction: Ferrari Is a Better Buy Than Ford for the Next Decade

Since hitting a record high of $511.75 in July last year, Ferrari (NYSE: RACE) stock has backtracked. Shares currently trade 28% below their peak (as of July 20). Investors were concerned with management's lower-than-expected long-term forecast revealed last October. And the company's first fully electric vehicle wasn't well received.Ford Motor Company (NYSE: F) is currently winning the race by a mile. The domestic automotive stock has climbed 26% in the past 12 months. Investors cheered management's latest move of launching a battery segment to meet robust demand amid the ongoing artificial intelligence boom.But I'm less optimistic about Ford. My prediction is that the Italian luxury brand will deliver a better return than the Detroit carmaker over the coming decade. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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