Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
23.07.2026 00:50:00
Prediction: Ferrari Is a Better Buy Than Ford for the Next Decade
Since hitting a record high of $511.75 in July last year, Ferrari (NYSE: RACE) stock has backtracked. Shares currently trade 28% below their peak (as of July 20). Investors were concerned with management's lower-than-expected long-term forecast revealed last October. And the company's first fully electric vehicle wasn't well received.Ford Motor Company (NYSE: F) is currently winning the race by a mile. The domestic automotive stock has climbed 26% in the past 12 months. Investors cheered management's latest move of launching a battery segment to meet robust demand amid the ongoing artificial intelligence boom.But I'm less optimistic about Ford. My prediction is that the Italian luxury brand will deliver a better return than the Detroit carmaker over the coming decade. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|314,80
|-3,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.