Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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26.09.2026 11:08:00
Prediction: Ferrari Is a Better Buy Than Ford for the Next Decade
In the world of brand status, Ferrari (NYSE: RACE) is in an elite category. This statement holds up regardless of industry. Consumers around the globe aspire to own its luxury vehicles.
Ford Motor Company (NYSE: F), on the other hand, caters to a mass market audience. The Detroit car manufacturer, founded in 1903, has been a leader in unit sales. It has a strong position in SUVs and pickup trucks.
Over the next 10 years (and beyond), though, I predict that Ferrari will be a much more promising investment candidate than Ford. Besides looking at their historical track records, investors should consider other critical factors such as moats and profit growth. The better automotive stock is apparent.
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