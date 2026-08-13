Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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13.08.2026 09:45:00
Prediction: Greg Abel Will Continue Holding This Berkshire Hathaway Stock That Warren Buffett Backed for Decades
As most investors know, Greg Abel took the reins at Berkshire Hathaway from Warren Buffett at the end of last year. Although Buffett had long allowed his lieutenants to make some investment decisions, he had a hand in most of Berkshire's stock choices. That leaves investors wondering how Abel will invest differently from Buffett.Indeed, Abel sold some of Berkshire's consumer stocks, such as Amazon and Domino's Pizza. Nonetheless, one has to expect Abel is also going to keep some of the company's longtime holdings. Despite some challenges, one of those keepers will almost certainly be Coca-Cola (NYSE: KO). Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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