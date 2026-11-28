I expect Netflix (NASDAQ:NFLX) stock to end 2030 at roughly $94.

Even $94 is well under the $133.91 record close the stock set in June 2025 (adjusted for Netflix's 10-for-1 stock split that November). But shares trade near $59 as I write, down 37% so far in 2026. Reaching $94 would be a gain of almost 60%, which works out to around 12% a year through the end of 2030.

That gain would come only from earnings growth. In fact, I'm assuming a slightly lower price-to-earnings ratio in 2030 than the stock has now.

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