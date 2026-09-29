Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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29.09.2026 18:53:00

Prediction: Here's What $1,000 Invested in Nike Stock Could Be Worth by 2030

On Sept. 20, Real Madrid superstar Kylian Mbappe taped over the Nike (NYSE: NKE) swoosh on his Superfly cleats during a match against Atlético Madrid. Two days earlier, the French soccer legend had severed his multidecade sponsorship deal with the shoe giant in favor of the Swiss sportswear brand On, which is expanding into the soccer market.

This situation exemplifies the perfect storm of fading relevance and rising competition Nike now faces. These challenges have helped send its stock price down by 76% over the last five years. But what might come next for Nike, and what might a $1,000 investment made today be worth by the end of the decade?

Image source: Getty Images.

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