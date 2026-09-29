Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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29.09.2026 18:53:00
Prediction: Here's What $1,000 Invested in Nike Stock Could Be Worth by 2030
On Sept. 20, Real Madrid superstar Kylian Mbappe taped over the Nike (NYSE: NKE) swoosh on his Superfly cleats during a match against Atlético Madrid. Two days earlier, the French soccer legend had severed his multidecade sponsorship deal with the shoe giant in favor of the Swiss sportswear brand On, which is expanding into the soccer market.
This situation exemplifies the perfect storm of fading relevance and rising competition Nike now faces. These challenges have helped send its stock price down by 76% over the last five years. But what might come next for Nike, and what might a $1,000 investment made today be worth by the end of the decade?
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Nachrichten zu Nike Inc.
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06:00
|How Nike fell off the pace in China (Financial Times)
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 920,00
|2,34%
|Nike Inc.
|31,69
|0,21%