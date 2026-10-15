Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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15.10.2026 20:30:00
Prediction: Here's What $1,000 Invested in Nu Holdings Today Could Be Worth by 2030
For customers, the financial services industry in Latin America used to be slow, expensive, and frustrating. Nu Holdings (NYSE: NU) is fixing that. With 139 million total customers (as of June 30), it has become a digital banking powerhouse that offers a comprehensive suite of products and services.
Nu shares trade 17% off their peak (as of Oct. 13). But I predict that a $1,000 investment in this fintech stock right now will be worth $2,939 by 2030.
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