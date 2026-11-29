November has been a roller coaster ride for Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders. It started when an alleged spy scandal forced CEO Jensen Huang to resign before returning to his position with the help of the Trump administration.

And while the news helped Nvidia recapture some of its lost value, shares are still being weighed down by concerns about the sustainability of AI-related spending and other challenges. Let's dig into the pros and cons of Nvidia to decide what a $1,000 position in the stock might be worth by the end of 2030.

Nvidia is the quintessential AI stock, with its graphics processing units (GPUs) and other types of compute hardware in high demand as hyperscalers rush to build data center capacity. The company's third-quarter earnings showed Wall Street that the boom is still in full swing.

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