Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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24.11.2026 23:13:02
Prediction: Here's What $10,000 in Coca-Cola Could Pay You in Dividends by 2036
Coca-Cola (NYSE:KO) has increased its dividend for 64 consecutive years. In February 2026, the beverage giant raised its quarterly payout by roughly 4%, from $0.51 to $0.53 per share. That brings its annual dividend to $2.12 per share.
So what could a $10,000 investment in Coca-Cola generate in dividend income over the next decade?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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24.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola: EU-Kommission leitet Wettbewerbsverfahren gegen Abfüller ein (Spiegel Online)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|34 820,00
|4,19%
|Coca-Cola Co.
|89,00
|0,02%
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