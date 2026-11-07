Ramp CorpShs Aktie
WKN DE: A0DNY2 / ISIN: US75156P2074
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07.11.2026 17:15:00
Prediction: Here's What a $1,000 Investment in Rivian Will Be Worth by 2030 if the R2 Ramp Holds
Rivian (NASDAQ: RIVN) hasn't exactly been hiding the fact that it is using Tesla's (NASDAQ: TSLA) playbook. And the R2 is a significant step along the path Tesla blazed. Which is why it is such good news that the R2 is now Rivian's best-selling vehicle. If Tesla is the example, investors could see Rivian's stock price rocket by as much as 1,000% if the good news keeps rolling in.
But through 2030, more modest expectations are probably appropriate. Here's why I think Rivian's stock could double or even triple over the next three years or so.
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