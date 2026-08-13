Archer Aktie

Archer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

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13.08.2026 21:05:00

Prediction: Here's What a $10,000 Investment in Archer Will Be Worth in 3 Years

One year ago, Archer Aviation (NYSE: ACHR) was an eVTOL (electric vertical take-off and landing) aircraft start-up with a wild vision: flying taxis. Fast forward to now, and Archer has advanced the defense and military side of its business, which could lead to meaningful revenue. And it will likely get better from here.Archer trades at about $6.50 a share with a market cap of roughly $5 billion. It's very possible that if Archer continues on its current path, a $10,000 investment in the stock today will reach a value between $12,000 to $15,000 by 2029. If we take dilution into account (more on that below), it would imply a return of 20% to 50% over the next three years, which could make Archer a buy for certain investors today. Let's take a closer look at the math.Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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