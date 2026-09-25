Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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26.09.2026 00:30:00
Prediction: Here's What a $10,000 Investment in Dutch Bros (BROS) Stock Could Be Worth by 2029
Unlike its caffeinated beverages, Dutch Bros (NYSE: BROS) shares haven't energized investors' portfolios. They currently trade 55% off their peak (as of Sept. 24).
However, the business does have notable potential. This is precisely what the thesis rests on. For example, management believes it will have 2,029 stores open by 2029, up from 1,225 locations as of June 30.
Here's what a $10,000 investment in this coffee stock could be worth by 2029 if it achieves this growth target.
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