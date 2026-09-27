Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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27.09.2026 22:05:00
Prediction: Here's What a $10,000 Investment in Dutch Bros Stock Could be Worth By 2029
Dutch Bros (NYSE: BROS) is expanding quickly and picking up loyal fans all over the country. Still, it's relatively small as national restaurant chains go, with only 1,225 stores in 25 states.
The coffee shop chain is planning to change that, though, and management has a long-term growth objective to reach more than 7,000 stores over an unspecified time frame. It did specify a goal to reach 2,029 stores by 2029. That would nearly double its current count in roughly three years.
If you invest $10,000 today in Dutch Bros stock, what might its value be by that time?
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Analysen zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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