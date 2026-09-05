Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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06.09.2026 00:00:00

Prediction: Here's What a $10,000 Investment in Rocket Lab Will Be Worth in 5 Years

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), the once-tiny space stock that wants to be Space Exploration Technologies when it grows up, held its IPO (albeit as a special purpose acquisition company) just over five years ago. If you'd put $10,000 into Rocket Lab back then, you'd be sitting on more than $65,000 today -- a total return of more than 560%.And good for you if you did that! Newer investors, though, may be more interested in knowing what $10,000 invested in Rocket Lab stock now will be worth in another five years.And that's what I'm going to try to figure out today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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