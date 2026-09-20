Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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20.09.2026 12:45:00
Prediction: Here's What a $15,000 Investment in Coca-Cola (KO) Stock Could Be Worth in 5 Years
If you're worried about the stock market correcting or crashing this year or next, you might be stressed out regarding which stocks to buy. It's true that when the market pulls back, growth stocks often fall hardest, so you might want to consider some more "defensive" stocks -- ones whose goods or services tend to remain in demand no matter whether the economy is booming or struggling.
A solid stock to consider is Coca-Cola (NYSE: KO). Plunking, say, $15,000 into it now could result in a stake worth around $22,000 in five years.
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