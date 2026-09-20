Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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20.09.2026 12:32:00

Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Amazon (AMZN) Stock Could Be Worth by 2036.

Are you invested in Amazon (NASDAQ: AMZN), like me? Do you wonder how much your investment is going to grow over time, like me? No one can really know for sure how any investment will grow, but we can entertain ourselves with some educated guesses. Here's mine: I predict that $5,000 invested in Amazon today will be worth $20,230 in 10 years.

My prediction could turn out wrong, of course, but it's based on some reasonable assumptions. Let me explain.

Image source: The Motley Fool.

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