Prediction: Here's What a $5,000 Investment in AMD Could Be Worth by 2030

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been one of the market's hottest stocks over the past three years, rising by 539% in that time and surging past the $1 trillion market cap threshold in recent days. Had you invested $5,000 in it three years ago, your position would be worth nearly $32,000 today.

That said, investing is about looking forward. If you're thinking about investing in AMD (or increasing your stake in it), how much might a $5,000 investment made today be worth by 2030? In my view, a value of $7,500 for that position seems well within reach.

At the time of writing, AMD's market cap is about $1 trillion, so it would need to reach at least $1.5 trillion by 2030 for a $5,000 investment to grow into a $7,500 position.

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