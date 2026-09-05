Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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05.09.2026 22:48:00

Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Eli Lilly Could Look Like in 5 Years

Over the past five years, Eli Lilly (NYSE: LLY) stock managed a total return of 376%. If the stock managed a repeat over the next five years, share prices would top $5,500. Much of its current performance boost is thanks to enthusiasm over its GLP-1 offerings.Are the same factors that led to the healthcare company's sharp rise likely to recur? The simple answer is no. While its metabolic GLP-1 weight-loss therapies helped spike revenue, it's not likely to happen again. Still, there are reasons to believe the pharmaceutical stock could double in value over the next five years, making a $5,000 investment in Eli Lilly stock worth more than $10,000 in five years. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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