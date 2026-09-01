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01.09.2026 18:05:00

Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Joby Aviation Will Be Worth in 3 Years

Joby Aviation (NYSE: JOBY), a developer of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, went public through a merger with a special purpose acquisition (SPAC) company five years ago. Its stock opened at $10.62 on the first day, but it now trades at less than $7.Joby's stock failed to take off because the Federal Aviation Administration (FAA) hasn't approved its first commercial flights yet. But over the next three years, it could skyrocket.Image source: Joby Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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