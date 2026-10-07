Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Joby Aviation Will Be Worth in 3 Years

Like a toddler, Joby Aviation (NYSE: JOBY) seems to be growing up fast.

No longer is it the speculative aviation stock of yesterday, the company with big ambitions but zero revenue and nothing to its name but an experimental aircraft. There are still unknowns to be solved -- how to scale its business while keeping costs under control -- but if last month's flight demonstrations in Texas showed us anything, it's that Joby is getting very close to turning its air taxi dreams into a commercial operation.

Where, then, will Joby Aviation be in three years? And how much will a $5,000 investment today be worth by then?

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