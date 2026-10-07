Aviation Holdings Group Aktie
|
07.10.2026 19:15:00
Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Joby Aviation Will Be Worth in 3 Years
Like a toddler, Joby Aviation (NYSE: JOBY) seems to be growing up fast.
No longer is it the speculative aviation stock of yesterday, the company with big ambitions but zero revenue and nothing to its name but an experimental aircraft. There are still unknowns to be solved -- how to scale its business while keeping costs under control -- but if last month's flight demonstrations in Texas showed us anything, it's that Joby is getting very close to turning its air taxi dreams into a commercial operation.
Where, then, will Joby Aviation be in three years? And how much will a $5,000 investment today be worth by then?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aviation Holdings Group Inc
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|5,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.