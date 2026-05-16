Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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16.05.2026 12:02:00
Prediction: Here's What a $5,000 Investment in NuScale Power (SMR) Stock Will Be Worth in 10 Years
Meet NuScale Power (NYSE: SMR), an energy company specializing in the development and sale of modular light water reactor nuclear power plants. Its ticker symbol, SMR, stands for small modular reactor, typically able to generate up to 300 megawatts per unit -- around a third of what a traditional reactor would.The company was recently valued at around $4 billion, and its stock has averaged annual gains of about 17% over the past three years -- though it's down by nearly 24% over the past year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
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