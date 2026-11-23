NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 21:00:02
Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Nvidia Stock Today Will Be Worth by Year-End 2027
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has experienced abnormal levels of volatility over the last couple of weeks, culminating in the reinstatement of founder Jensen Huang as CEO. However, the company's underlying financial performance tells a much more compelling story.
Nvidia's revenue growth is accelerating, demand for its newest AI infrastructure platforms is expanding, and management recently raised its outlook for fiscal 2028. Even after a dramatic rebound in Nvidia stock, the company's valuation is surprisingly modest relative to its projected growth.
As several product cycles begin to scale simultaneously, Nvidia is poised to deliver another exceptional year of revenue and earnings growth in 2027. I predict Nvidia stock could reach $240 per share by the end of 2027, representing approximately 41% upside from its current trading price.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
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