QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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23.09.2026 16:47:00
Prediction: Here's What a $5,000 Investment in Qualcomm Could Be Worth by 2030
The past five years have been painful for Qualcomm (NASDAQ: QCOM) investors. The company's dependence on the smartphone market for a significant chunk of revenue has weighed on the stock during this period.
Qualcomm stock has appreciated just 47% over the past five years, underperforming the broader semiconductor sector. The PHLX Semiconductor Sector shot up by 272% during the same period, driven by the incredible demand for artificial intelligence (AI) chips.
However, Qualcomm has now jumped onto the AI bandwagon. I won't be surprised to see this semiconductor stock step on the gas over the next five years, driven by its entry into the AI chip market. Let's look at the potential upside Qualcomm could deliver by the end of the decade.
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