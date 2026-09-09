Prediction: Here's What a $5,000 Investment in SpaceX Stock Could Be Worth in 2031

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is not off to a great start. Although the stock soared in its first week of trading, at this writing it's 27% off its high and trading below its first-day opening price.

There's a lot to like about SpaceX, and the company is just getting started in its three businesses: rocket launching, satellite broadband, and artificial intelligence (AI). If you have $5,000 to invest, here's how much it might be worth in 2031.

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