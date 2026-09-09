Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.09.2026 13:45:00
Prediction: Here's What a $5,000 Investment in SpaceX Stock Could Be Worth in 2031
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is not off to a great start. Although the stock soared in its first week of trading, at this writing it's 27% off its high and trading below its first-day opening price.
There's a lot to like about SpaceX, and the company is just getting started in its three businesses: rocket launching, satellite broadband, and artificial intelligence (AI). If you have $5,000 to invest, here's how much it might be worth in 2031.
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Nachrichten zu Tesla
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08.09.26
|Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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08.09.26
|Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
08.09.26
|Tesla-Aktie im Blick: Analysten von Goldman Sachs loben Cybercab-Ökonomie (finanzen.at)
|
06.09.26
|European SpaceX rival launches rocket into orbit (Financial Times)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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