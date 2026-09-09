Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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09.09.2026 13:45:00

Prediction: Here's What a $5,000 Investment in SpaceX Stock Could Be Worth in 2031

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is not off to a great start. Although the stock soared in its first week of trading, at this writing it's 27% off its high and trading below its first-day opening price.

There's a lot to like about SpaceX, and the company is just getting started in its three businesses: rocket launching, satellite broadband, and artificial intelligence (AI). If you have $5,000 to invest, here's how much it might be worth in 2031.

Image source: Getty Images.

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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 314,80 -0,55% Tesla

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