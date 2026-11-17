Anthropic is going public on Nov. 19, and while it won't break the record set by Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) earlier this year, it will be sizable. The estimated market cap at which it will go public will be around $1.4 trillion. That would make it about the 11th largest company on a U.S.-listed exchange.

The question is, what will the stock do after its IPO? There are really three possibilities; let's dig into them and see which one is the most likely.

Image source: Anthropic.

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