NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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17.11.2026 18:07:02
Prediction: Here’s What Anthropic Stock Will Do After Its Nov. 19 Debut
Anthropic is going public on Nov. 19, and while it won't break the record set by Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) earlier this year, it will be sizable. The estimated market cap at which it will go public will be around $1.4 trillion. That would make it about the 11th largest company on a U.S.-listed exchange.
The question is, what will the stock do after its IPO? There are really three possibilities; let's dig into them and see which one is the most likely.
Image source: Anthropic.
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