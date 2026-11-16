NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 19:44:02
Prediction: Here’s What Nvidia Stock Will Do After Its Projected $108 Billion Quarter Results Are Announced on Nov. 17
The news for Nvidia (NASDAQ:NVDA) won't stop coming for a while. The focus at the moment is on former CEO and co-founder Jensen Huang. While that news cycle will likely continue for a bit, there will be some fresh news for Nvidia on Tuesday, Nov. 17, when its Q3 earnings results are released after the market closes. There are many pointed questions about the health and strength of the business without Huang in the leadership role, but the reality is that none of Q3's results will necessarily answer them since they are tied to a quarter that ended Oct. 31.
Analysts covering the stock expect a strong quarter, and Nvidia management forecasted revenue in Q3 to reach $108 billion. If Nvidia meets that internal projection, what will the stock do? Let's take a look.
Image source: Nvidia.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
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18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|-3,07%
|NVIDIA Corp.
|142,14
|-3,86%
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