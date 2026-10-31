Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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31.10.2026 02:23:01
Prediction: Here's Where Corning Stock Will Trade in 2030
Shares of Corning (NYSE:GLW) have dropped a long way since late June. At roughly $132 as of this writing, the materials company trades at under half the 52-week high of about $272.
But the business is heading the other way. In its third-quarter report on Oct. 27, Corning said core sales, its non-GAAP (adjusted) revenue measure, rose 19% year over year to $5.08 billion. Adjusted earnings per share grew nearly twice as fast, up 36% to $0.91 -- topping management's own forecast.
And management sees fourth-quarter adjusted earnings per share of $0.96 to $1.00, or around 36% growth again.
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