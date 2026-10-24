Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.10.2026 11:16:02
Prediction: Here’s Where SpaceX Stock Will Trade on Its 1-Year IPO Anniversary
Some initial public offerings (IPOs) receive a lot of hype, then turn out to be nothingburgers. That isn't the case with Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX.
SpaceX's IPO on June 12, 2026, was the biggest in the stock market's history. The stock continues to command the spotlight, with many investors watching its every move.
Nearly five months after its IPO, SpaceX's shares hover near a level close to their IPO price. But where will SpaceX stock trade on the first anniversary of its IPO?
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