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30.08.2026 13:37:00
Prediction: If Artificial Intelligence (AI) Leads to Unprecedented Economic Growth, These 2 S&P 500 Stocks Are Once-in-a-Decade Buying Opportunities Right Now
When it comes to artificial intelligence (AI), virtually all the attention goes to how much money is being spent. According to Nvidia management, there will be $3 trillion to $4 trillion in related infrastructure spending per year by the end of this decade. It doesn't matter how you look at it. This is a gargantuan dollar figure.While the spending boom has benefited many companies, the biggest uncertainty surrounding the AI trend is how this technology will impact the broader macro picture in the long run. The most bullish supporters and optimists believe that AI will lead to unprecedented economic activity. New business models, products, and services will be introduced, the thinking goes.If you adopt this upbeat view, then you might think that Nvidia is the best AI stock to buy. It's hard to argue with that perspective, given that shares have surged 934% in the past five years (as of Aug. 27).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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