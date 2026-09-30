Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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30.09.2026 22:05:00
Prediction: If You Invest $10,000 in Uber Today, It Will Be Worth This Much by 2030
Uber Technologies (NYSE: UBER) has become an unlikely value stock. Analysts anticipate 11% sales growth this year, followed by 15% sales growth in 2027. Earnings per share, meanwhile, are expected to jump from $3.19 in 2026 to $4.56 next year. And yet Uber stock trades at just 15 times trailing earnings.
Hedge fund manager Bill Ackman recently called Uber "one of the best managed and highest quality businesses in the world," adding that shares are "likely to more than double over the next three to four years."
If Ackman's prediction comes true, a $10,000 investment in Uber could be worth more than $20,000 by 2030.
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