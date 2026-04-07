Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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07.04.2026 16:00:00
Prediction: In 5 Years, You'll Wish You Bought Pfizer Stock Today
One of the most puzzling stocks these days is Pfizer (NYSE: PFE). Although it's not generating tons of money from its COVID vaccine and pill anymore, the business is still doing well. There are question marks about its growth prospects, but the company hasn't been standing idle; instead, it's been expanding its pipeline through acquisitions.However, investors continue to undervalue the stock. While it has risen 12% this year, which is technically far better than the S&P 500's decline of 3% thus far, its valuation should be much higher than it is today. Here's why Pfizer is a no-brainer buy at its current price point, and why in five years' time, you might regret not buying it today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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