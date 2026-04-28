Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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28.04.2026 04:32:00
Prediction: Intel Stock's Best Days Are Behind It -- and Here's the Chip Stock to Buy Instead
Intel (NASDAQ: INTC) stock's gains over the past year are nothing short of astounding. Shares have skyrocketed, rising more than 300%. That's more than a fourfold increase.While the stock certainly deserves a big gain over this period, I think a good case can be made for why this increase may have gone too far. Indeed, I wouldn't be surprised if Intel shares underperformed over the next five years, or possibly even went nowhere.Before you jump to the conclusion that I'm being too bearish, note that even the assumption that shares go nowhere over the next five years assumes the stock holds its astronomical gains over the past 12 months. While that would leave the stock with a 0% gain over the next five years, it would still amount to more than a 300% gain over the total six-year period, including last year's gain -- not bad at all.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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