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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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05.09.2026 01:26:01

Prediction: IonQ Puts a Multiyear Revenue Number on the Board Tuesday

Quantum computing company IonQ (NYSE:IONQ) hosts an investor day on Tuesday, Sept. 8. And I expect the event to produce something the company has never put in its guidance: a revenue forecast that reaches beyond the current year.Second-quarter revenue rose 287% year over year to about $80 million, the company's fifth consecutive quarter of record results, up from about $65 million in the first quarter of this year. And management has raised its 2026 revenue guidance twice, from an initial range of $225 million to $245 million in February to $280 million to $290 million today.But every one of those figures stops at Dec. 31. Meanwhile, shares trade near $39 as of this writing, giving IonQ a market value of about $15.5 billion -- about 54 times the midpoint of this year's guided sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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