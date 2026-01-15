IonQ Aktie
Prediction: IonQ Stock Will Be Worth This Much by Year-End 2026
The rise of artificial intelligence (AI) has sparked a frenzy well beyond the technology sector. While the intersection of hardware and software remains largely dominated by semiconductor stocks, a new opportunity at this juncture is beginning to emerge: quantum computing.In 2025, quantum computing stocks soared. Shares of the Defiance Quantum ETF surged 35% -- nearly double the performance of the S&P 500. One popular quantum computing stock that was relatively muted last year, however, was IonQ (NYSE: IONQ) -- which gained a pedestrian 7%.Read on to find out what's fueling IonQ's current price action and understand where the stock could be headed in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
