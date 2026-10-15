IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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16.10.2026 00:25:00
Prediction: IonQ Will Cross $100 Per Share in 2027 (It's Less Than $40 Per Share Now)
IonQ (NYSE: IONQ) has had a bad 2026. The stock is down by about 20% this year and is off by more than 60% from the all-time high above $84 that it reached at this time last year. However, I think it could be preparing for a rebound, and might blow right past that high next year on its way to $100 per share.
From its current level of less than $40 per share, that would be a rise of more than 150%, which is why I think it is one of the highest-potential stocks in the market now.
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