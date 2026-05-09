AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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09.05.2026 17:30:00

Prediction: It's Not Too Late to Buy AMD Stock as Revenue Surges

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) shares have been on fire this year, and the surge continued after the semiconductor company reported strong first-quarter results and issued upbeat guidance. The stock is up more than 90% year to date, but it looks like it could have a lot more upside.Let's dig into the company's earnings results and prospects to see why it looks like the stock's momentum can continue.With the rise of agentic AI, now is the time for data central processing units (CPUs) to shine, and AMD is one of the companies best positioned for the next phase of the AI infrastructure build-out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.05.26 AMD Overweight Barclays Capital
06.05.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.05.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 386,40 11,16% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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