AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.05.2026 17:30:00
Prediction: It's Not Too Late to Buy AMD Stock as Revenue Surges
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) shares have been on fire this year, and the surge continued after the semiconductor company reported strong first-quarter results and issued upbeat guidance. The stock is up more than 90% year to date, but it looks like it could have a lot more upside.Let's dig into the company's earnings results and prospects to see why it looks like the stock's momentum can continue.With the rise of agentic AI, now is the time for data central processing units (CPUs) to shine, and AMD is one of the companies best positioned for the next phase of the AI infrastructure build-out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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